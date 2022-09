Meisje in shock na uitspraak over queen

Engeland maakt zich op voor het grote afscheid van hun geliefde Queen Elizabeth. Nog één dag kunnen rouwende Britten in de Westminster Hall in Londen een laatste groet brengen bij haar kist. Verslaggever Jeroen Holtrop nam zaterdagnacht een kijkje in de rij van naar schatting zeven kilometer, waar mensen elkaar met eten, drinken en een goed gesprek op de been houden.