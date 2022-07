Exclusief: Wesley Sneijder reageert op verzoening met Yolanthe!

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week met exclusieve foto’s van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau die door Privé eindelijk weer intiem zijn gespot op Ibiza. De ex-profvoetballer reageert op wat daar precies gebeurde. Verder alles over de donkere schaduw die over het huwelijk van Maxime Meiland en Leroy heen is gekomen en een exclusief interview met André van Duin en Fernando waarin onthullende details over hun relatie staan.