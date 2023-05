‘Krimpende economie kan helpen inflatie omlaag te krijgen’

De Nederlandse economie duikt in de min. Het bruto binnenlands product, wat we met elkaar verdienen, daalt met 0,7 procent in het eerste kwartaal en het is vooral te wijten aan een daling van de export. En dat terwijl andere landen zelfs bescheiden plusjes boeken. DFT-verslaggever Martin Visser legt uit wat dit concreet betekent.