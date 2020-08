Deze Ferrari is niét voor oude mannen

Video

De eerste uitgebreide testrit met een onverwachte Ferrari vol vraagtekens. Want waar moet je deze Roma plaatsen ten opzichte van de Portofino, maar ook de GTC4 Lusso, F8 Tributo en 488 Pista? En waarom is de styling van deze Roma behoorlijk afwijkend? Maar de hoofdvraag is: hoe sportief is hij?