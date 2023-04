Druk op cast Anne Frank-serie: ‘Wilde geen superhelden van ze maken’

09:32 Video

Op 2 mei komt een nieuwe serie uit op Disney+ over het bekende verhaal van Anne Frank en haar familie tijdens hun jaren in het Achterhuis. Voor een keer ligt de focus nu op Miep Gies, die de familie Frank hielp met schuilen. Wij spraken met de internationale cast in Amsterdam.