Enorme rel bij Oranje-tegenstander Spanje: 'Heel sappig'

12:19 Video

Oranje staat donderdagnacht in de kwartfinale van het WK. Tegenstander Spanje is een tegenstander van formaat, maar door onrust in die ploeg is de allerbeste speler, Mapi Leon, er niet bij. We blikken vooruit met verslaggever Steven Kooijman, die het WK van dichtbij meemaakt.