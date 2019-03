Kelly van der Veer valt collectant aan: 'Vuile oplichter'

Nieuws

Een bizarre video op de Facebook van Kelly van der Veer. Midden op straat in Hilversum maakt ze ruzie met een collectant in apenpak. Volgens Stichting AAP is het niet de bedoeling dat met de donatiebox op straat wordt gecollecteerd, de stichting denkt dat de persoon te goeder trouw heeft gehandeld en er niet op uit was om de boel op te lichten.