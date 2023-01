‘Raar dat ZIJ spion van Yvonne Coldeweijer blijkt te zijn!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over Yvonne Coldeweijer die een opvallende spion heeft onthuld. Verder: een opmerkelijke eis van RTL4 voor één van hun sterren en wat is er aan de hand in Volendam waardoor Jan Smit daar niet kan optreden met zijn theatershow?