‘Druk op Timmermans om niet naar Nederland te komen’

De natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans is aangenomen. Maar wel in een sterk afgezwakte vorm. Er zijn geen keiharde afspraken gemaakt, maar er is hiermee wel een intentie uitgesproken. En dat allemaal terwijl juist nu de naam van Timmermans rondzingt in Den Haag. EU-correspondent Alexander Bakker over het persoonlijke ‘succes’ van Timmermans en een eventuele rol voor hem in Den Haag.