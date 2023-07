Bestuurders dikke auto's aangepakt in Amsterdam? 'Wat is nou groot?'

17 jul. Video

Als het aan de verkeerswethouder in de gemeente Amsterdam ligt, is een SUV in de stad binnenkort verleden tijd. De wethouder bekijkt de mogelijkheden om maatregelen door te voeren die Parijs ook hanteert. In de Franse stad worden over een half jaar de tarieven van zware auto's verhoogd. Het mogelijke plan zorgt voor verdeelde reacties in de hoofdstad.