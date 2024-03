Hierom ging Verhoeven neer in titelgevecht

10 mrt. Video

Het was het sensationele moment tijdens de Glory Grand Prix in Arnhem. Wereldkampioen Rico Verhoeven ging in de tweede ronde van de finale neer na een 'spinning backfist' van tegenstander Levi Rigters. Aan Wilson Boldewijn legt Verhoeven uit waarom hij de uithaal van z'n opponent niet zag aankomen.