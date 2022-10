Expeditie-Devrim onthult: Zó stapte Iliass in injectienaald!

Video

In de nieuwste aflevering van Expeditie Robinson vond het befaamde samensmeltingsdiner plaats. Helaas geen plek aan tafel voor publiekslieveling Mike Weerts. En die andere kijkersfavoriet, Iliass Ojja, vertrekt vrijwillig uit het programma nadat hij in een naald is gestapt. Afvaller Devrim Aslan was bij dit heftige moment en vertelt aan Karlijn Bernoster en Eva van Riet wat er precies is gebeurd. Bekijk hier de nieuwste aflevering van Reality Snack.