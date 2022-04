‘Dit kon Johan Derksen niet meer overhalen’

Video

Na de commotie over het ‘kaars-verhaal’ van Johan Derksen heeft ‘De Snor’ vrijdagmiddag aan Talpa laten weten te stoppen met Vandaag Inside. Met dat besluit komt er een einde aan de talkshow die sinds begin dit jaar dagelijks te zien was op SBS6. Toch denkt verslaggever Jordi Versteegden dat dit nog niet het definitieve einde is van de samenwerking tussen Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp.