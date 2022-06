Gehavende Donny Roelvink geeft update: ‘Dit is een domper’

Video

In deze entertainmentupdate hebben Wilson Boldewijn en verslaggever Jordi Versteegden een update over de gezondheid van Donny Roelvink, die maandagavond slachtoffer werd van een heftig ongeluk. Verder blikt Jordi met Wilfred Genee en Johan Derksen terug op het eerste seizoen van Vandaag Inside dat vrijdag ten einde komt. Ook is er nieuws over Linda de Mol. De presentatrice keert binnenkort terug op televisie na een zware periode.