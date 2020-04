Dit is de eerste elektrische Lexus

Video

De Lexus UX300e is de eerste volledig elektrische auto van het Toyota concern. In afwachting van het nieuwe platform voor EV's, brengt het vast een omgebouwde Lexus UX met 204 pk, 300 Nm en een 54,3 kWh accupakket op de markt. Of dat wat is? Autovisie-redacteur Dries van den Elzen vertelt het je in deze video!