KIJK LIVE: Kamer debatteert over aanpak coronacrisis

Video

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de aanpak van de coronacrisis. Afgelopen maandag zei demissionair premier Mark Rutte dat de laatste versoepelingen een inschattingsfout zijn geweest. In verband met de verhuizing van de Tweede Kamer vindt het debat plaats in de Ridderzaal. Bron: Tweede Kamer.