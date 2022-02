Schokkende verhalen conducteurs: 'Ik ga je verkrachten'

Video

Intimidatie, schelden en het mishandelen van conducteurs. Op de treinverbinding tussen Zwolle en Emmen vinden de meest gruwelijke incidenten plaats gepleegd door zwartrijders. In 2021 steeg het aantal voorvallen dat strafbaar is tot 39. Het hoogste sinds 2017. Het totaal aantal incidenten kwam in 2021 ver boven de 400 uit. Een cameraploeg van De Telegraaf liep twee dagen mee op de beruchte horrorlijn.