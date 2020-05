Heerlijk voor je huid: supersnelle sheet masks

Vrouw

Hoera, de kappers en schoonheidsspecialisten zijn weer geopend! Maar er zijn wel lange wachtlijsten. Daarom gaan we thuis nog even verder met de DIY beauty. Modejournalist Kim laat zien hoe handig de kant-en-klare sheet masks zijn die je zo op je hele gezicht of ogen kunt plakken. Tien minuten laten inwerken en klaar!