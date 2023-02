Zo reageert René van der Gijp op sneer Steven Berghuis

Video

Ajax-voetballer Steven Berghuis haalde het afgelopen weekend in een interview na de wedstrijd tegen Feyenoord uit naar analist René van der Gijp, die volgens hem de negatieve sfeer tegenover hem had aangezwengeld. Hij noemde Van der Gijp daarbij ‘de domste’. Van der Gijp reageert in de uitzending van Vandaag Inside.