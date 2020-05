Moeder Nienke (67) en dochter Fleur (26) geven zich bloot: ‘Ik houd van impulsieve acties’

Vrouw

Deze week in Blootgeven een editie die even anders dan anders is: moeder Nienke (67) en dochter Fleur (26) gaven zich samen op voor een lingerieshoot in VROUW Magazine. Fleur: “Ik houd van impulsieve acties, en mijn moeder ging daarin mee.” Dit soort moeder-dochteractiviteiten zijn hen dus op het lijf geschreven, maar ze weten wel dat ze dat met mate moeten doen. Nienke: “Die twee weken durende safari naar Tanzania was een mooie ervaring, maar nóg een keer zo lang op elkaars lip? Dat moeten we niet doen.”