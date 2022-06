Vader Nouri trots op opening Nouriplein: 'Hij vindt het geweldig'

Video

In Amsterdam-Geuzenveld is zondagmiddag het naambordje van het A. Nouriplein onthuld. Het plein was sinds 2005 vernoemd naar Nigel de Jong, maar hij besloot dat het plein de naam van Abdelhak Nouri moet gaan dragen. (Oud-)voetballers, fans en familie kwamen bijeen om de onthulling bij te wonen.