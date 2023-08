Zien! Mysterieuze UFO-beelden gekraakt

19 aug. Video

Het blijft de mensheid bezighouden: buitenaards leven. Wetenschappers breken hun hoofd over het vraagstuk of dit er daadwerkelijk is. In Amerika komt er zelfs onderzoek naar een geheim UFO-programma van de overheid. Maar er is ook een onderzoeker die al die beruchte filmpjes wel degelijk weet te verklaren. Verslaggever Silvan Schoonhoven dook in de wondere wereld van buitenaards leven.