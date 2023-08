Henk Krol is bezig met miljoenenproject!’

09:03 Video

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week onder andere over Henk Krol. Hoe serieus zijn de plannen van de oud-politicus om terug te keren naar Den Haag, bij de BVNL van Wybren van Haga? En Jan onthult met welk miljoenenproject Krol bezig is. Bekijk hier de hele uitzending