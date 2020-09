De nieuwe BMW M3 is extremer dan ooit! - Video

Video

BMW trok vannacht het doek van de nieuwe M3. Die sportsedan is nu extremer dan ooit, met een controversieel uiterlijk en een monstersterke zescilinder in de neus. Autovisie-redacteur Sjors ten Tije neemt u kort mee terug naar het beginpunt van de M3: de waanzinnige E30-generatie uit de jaren ’80. Daarna nemen we een uitgebreide kijk bij het nieuwe model!