Rachel Hazes: 'Tien maanden geleefd op yoghurt’

Video

Met de zin "ik heb gedronken Bram, oh, oh, oh", markeert Rachel Hazes de worsteling waarin ze belandde na de dood van André. Tegenover Bram Moszkowicz vertelt ze open over het grote verdriet als gevolg van Andrés overlijden, waarna een depressie volgde. Ze kreeg geen hap meer door haal keel en leefde tien maanden op yoghurt. Vanavond te zien in de eerste aflevering van het SBS-programma Hek van de Dam om 21:30 uur op SBS6 en KIJK.