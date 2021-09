Woede om bizar stoplicht: 'Levensgevaarlijk!'

Video

Er zijn veel klachten over een voetgangersstoplicht aan de Vijzelgracht in Amsterdam. Hij gaat te snel weer op rood, waardoor vooral ouderen de oversteek nooit halen. De Partij van de Ouderen heeft zelfs schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld. Verslaggever Max van den Broek neemt een kijkje bij het stoplicht. De gemeente zelf laat weten dat er na de 7 seconden groen voldoende zogenaamde 'ontruimingstijd' is voordat het andere verkeer weer gaan rijden.