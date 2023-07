Rechter tegen 'gespannen' Thijs Römer: 'Raakt u daar opgewonden van?'

13:10 Video

Thijs Römer heeft dinsdag in de rechtbank van Assen toegegeven dat hij 'een grens over' is gegaan. De acteur wordt ervan verdacht online zedendelicten te hebben gepleegd tussen 2015 en 2017 met drie destijds minderjarige meisjes. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman volgt de zaak.