Absurd: ‘Van der Poel belde bij huis aan voor toiletbezoek tijdens WK-rit’

Wielerminnend Nederland zat zondag aan de buis gekluisterd voor de WK wegwedstrijd in Schotland. Het was een koers waar misschien wel alles in zat. Uiteindelijk kwam Mathieu van der Poel als eerste over de streep, waarmee hij na 38 jaar het stokje overneemt van Joop Zoetemelk als Nederlandse winnaar.