Woede in Tour na crashes: ‘UCI-voorzitter lijkt dictatoriaal’

Na een bloedige dag in de Tour de France hebben de renners voorafgaand aan de vierde etappe een statement afgegeven. In hun ogen moet het wielrennen veiliger worden en is de UCI schuldig aan de vele valpartijen. Wielerverslaggever Hans Ruggenberg vertelt dat renners vinden dat er slecht naar hen wordt geluisterd.