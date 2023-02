Politieman deelt bizar verhaal over dronken vrouw

Video

Dat er nog altijd mensen zijn die met alcohol op achter het stuur kruipen, is algemeen bekend. Maar een vrouw in Noord-Holland maakte het wel erg bond. Ze kon haar bizarre avontuur gelukkig wel navertellen, maar haar rijbewijs was ze kwijt. Bekijk hier de volledige aflevering van Handhavers.