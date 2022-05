Máxima jarig: 'Wil wel beschuitje met haar eten'

Video

Koningin Máxima viert vandaag haar 51ste verjaardag. Onlangs bleek uit onderzoek dat de populariteit van het koningshuis tot een dieptepunt is gedaald. Dat geldt niet voor de koningin die nog altijd ongekend geliefd is in binnen- en buitenland. Ook op de markt in Haarlem zien ze een ontbijtje met haar wel zitten.