'Daarmee gooit Poetin nog meer olie op het vuur'

Video

De Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn grote toespraak aan het Russische parlement opnieuw benadrukt dat het Westen schuldig is aan de huidige situatie in Oekraïne. Verder schort Rusland zijn deelname aan het kernwapenverdrag met de VS op. Voormalig Rusland-correspondent Wierd Duk zag de bewuste toespraak en vertelt wat hem opviel.