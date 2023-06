Spannende weken in azc Ter Apel: ‘Nederland met drie sterren op Tripadvisor’

05 jun. Video

Vorig jaar bezochten we in het Groningse plaatsje Ter Apel het veelbesproken azc, dat de grote aantallen asielzoekers niet meer aankon. Inmiddels zijn we een jaar verder en wordt er gevreesd voor weer een tekort aan plaatsen. Wij namen er een kijkje en spraken met het coa en een aantal asielzoekers.