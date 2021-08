Heftige scènes tijdens Anne Frank-film: ‘Nog steeds brok in m’n keel’

Binnenkort komt de film Mijn Beste Vriendin Anne Frank uit in de bioscoop. Wij spraken met de regisseur, de hoofdrolspeelster en de vrouw waarop het verhaal gebaseerd is: de nu 92-jarige Hannah Goslar. Over de emotionele lading die het maken van de film met zich meebracht.