Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Opmerkelijk: goed verzorgd drietal gezocht!

08:40 Video

Drie mannen stelen in een drogisterij een grote partij verzorgingsproducten. Het gaat om dure dag- en nachtcrèmes, cosmetica en opzetborstels voor elektrische tandenborstels. Alle goederen gaan in de, vermoedelijk geprepareerde, boodschappentas waarna ze zonder te betalen de winkel verlaten.Twee van de drie mannen hebben opvallende tatoeages. Denk jij te weten wie dit zijn, waar ze verblijven, weet je iets over hoe ze zich verplaatsen of heb je de gestolen goederen van hen aangeboden gekregen? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier: www.politie.nl/Telegraaf of bel gratis tiplijn: 0800-6070. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Vermeld aub bij het doorgeven van je tip de code T3003.