'Erger gesteld met André Hazes dan verwacht!'

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week met het laatste nieuws rondom André Hazes. Hoe kon deze jonge zanger al voor zijn dertigste zó diep in de put belanden? Verder goed nieuws voor Frank Masmeijer vanuit zijn cel in België en álles over de schrijver en journalist die het schoothondje van de Britse royals wordt genoemd.