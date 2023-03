Zo ronselt Wagner-groep soldaten bij Russische scholen

Video

De jacht op nieuwe Russische huursoldaten voor de Wagner-groep is volop gaande, meldt het Britse ministerie van Defensie. Jongeren zouden op school gerekruteerd worden voor de oorlog in Oekraïne. Ondertussen is de strijd in het Oost-Oekraïense Bachmoet nog altijd volop aan de gang. Patrick Bolder, defensie-expert bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS), heeft de laatste stand van zaken.