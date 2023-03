Bizar gedrag bij spoorwegovergang gefilmd

Video

Het aantal bijna-ongevallen door incidenten op het spoor is het afgelopen jaar fors toegenomen en zelfs meer dan verdubbeld. Het gaat daarbij om personen die zich op een plek in de buurt van het spoor bevinden waar ze niets te zoeken hebben. In 2022 ontstond daardoor 95 keer bijna een aanrijding met een trein, waar dat een jaar eerder nog om 43 voorvallen ging. De Telegraaf liep mee met handhavers van ProRail tijdens een controle bij een spoorwegovergang in Bussum.