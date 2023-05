Schokkende ontdekking in kofferbak: 'Uitstappen!'

Tijdens een controle in de haven van Scheveningen gaan alle alarmbellen af wanneer een agent een mogelijk wapen aantreft in de kofferbak van een auto. De bestuurster wordt direct gesommeerd uit te stappen en haar handen op het dak te leggen. Handhavers is een Telegraaf-serie over de veiligheid in ons land.