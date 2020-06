‘Slecht te volgen zaak Roelf B. frustrerend voor familie’

Video

Het Hongaarse OM vindt de vijf jaar celstraf topatleet Roelf B. en zijn vriend Gert-Jan N te weinig en gaat in hoger beroep. De Nederlanders werden een klein jaar geleden op een festival in Hongarije opgepakt met 6700 XTC-pillen en 20 kilo joints. Maandag sprak de rechter de straf uit en verslaggever Marcel Vink was erbij.