Bizarre tv: meester Frank Visser aangevallen met bloempot

Video

De kijkers raken niet uitgepraat over de aflevering van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak die donderdagavond te zien was op SBS6. Daarin draaide het om ene Peter die in Helmond het woongenot van zijn buren verpest. Wanneer het één van hen even te veel wordt, krijgt meester Visser te maken met fysiek geweld. Daar is hij uiteraard niet van gediend. Donderdagavond om 20:30 uur op SBS6 weer een nieuwe aflevering.