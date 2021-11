Goederenvervoer vanuit Azië komt los: dit betekent het voor jou

Video

Er zijn in deze coronacrisis grote zorgen ontstaan over de levering van producten. Fabrieken draaien moeizaam, en dus raken containers nauwelijks gevuld. Bovendien is het een hele opgave geweest om de spullen uit bijvoorbeeld China hierheen te vervoeren. Maar, er is volgens beursanalist Jos Versteeg licht aan het einde van de tunnel.