Rensch over crisis bij Ajax: 'Alles heeft een reden'

Video

Ajacied Devyne Rensch werd maandagavond uitgeroepen tot best geklede Eredivisie-speler bij een event van Life After Football. Karlijn Bernoster vroeg de verdediger naar de crisis bij Ajax. De Amsterdammers verloren zondag van PSV en werden eerder uitgeschakeld in de Champions League.