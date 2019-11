Tv thermometer

Als gewone burger heb je geen idee wat zich afspeelt in de complexe wereld van de psychiatrie. Reden genoeg voor Tygo Gernandt om een maand lang mee te lopen met patiënten en experts. Wat speelt er in hun levens? Wat is hun verhaal? En welke geschiedenis hebben zij? Allemaal vragen die iets meer begrip moeten creëren voor mensen met het label ‘psychiatrisch patiënt’. Tygo in de psychiatrie, vanavond om 21.20 uur op NPO3.