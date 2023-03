‘Voedselvergiftiging’ Oranje: ‘99% kans dat Frankrijk wint’

Video

Aan de vooravond van de EK-kwalificatiewedstrijd Frankrijk- Nederland wordt Oranje geteisterd door ziekte. Vijf spelers zijn per direct naar huis nadat eerder al Frenkie De Jong en Bergwijn moesten afhaken vanwege blessures. En dus moet bondscoach Ronald Koeman, die net weer terug is, het met een gehavend elftal opnemen tegen de vicewereldkampioen. Chef voetbal Valentijn Driessen is in Frankrijk en weet meer.