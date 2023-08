‘Zo houdt Poetin Loekasjenko onder schot’

17:11 Video

Rusland valt opnieuw burgerdoelen aan en Oekraïne vecht verbeten artillerie-duels uit. De graandeal staat nog steeds on hold en er wordt gespeculeerd over de positie van Wit-Rusland. We bespreken de laatste ontwikkelingen in de oorlog met Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.