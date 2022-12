Koeman over operatie na hartinfarct: ‘Ik kon precies zien wat er gebeurde’

Video

In een aflevering van Isola di Beau, is de inmiddels nieuwe bondscoach Ronald Koeman openhartig over zijn hartinfarct, dat hij twee jaar geleden in mei opliep. Ook vertelt hij wat dit alles voor zijn broer Erwin betekende. Isola di Beau is iedere zondag om 20:00 uur te zien bij RTL 4.