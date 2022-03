‘Ajax zag de bui al hangen met Promes’

Video

In Kick-Off Eredivisie blikken we uiteraard terug op de Europese wedstrijden van PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse. Maar ook op het optreden van Danny Makkelie tijdens de Champions League-kraker tussen Real Madrid en PSG. Ook de penibele situatie van Neres bij Shakhtar Donetsk en de verdenking van oud-Ajacied Quincy Promes bespreken we met chef voetbal Valentijn Driessen.