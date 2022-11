'In Glasgow is men blijer met Bassey dan bij Ajax'

Video

Voor Ajax staat dinsdagavond de laatste groepswedstrijd in de Champions League op het programma. De Amsterdammers nemen het op tegen Rangers. Voor Calvin Bassey is het een bijzondere wedstrijd, hij speelde namelijk tot afgelopen zomer voor de Schotse club. Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, over de Nigeriaanse verdediger.