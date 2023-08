Cocaïne in beslag genomen in Spanje: recordvangst voor douane

25 aug. Video

De Spaanse douane en politie hebben vrijdag aangekondigd een recordvangst van bijna 9,5 ton cocaïne te hebben gedaan. De drugs werden in beslag genomen in de haven van Algeciras, in het zuiden van het land, en waren afkomstig uit Ecuador. De cocaïne was verstopt in bananendozen.